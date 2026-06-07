Παραμένει στην Athens Kallithea ο Μανιάς

Ο Μιχάλης Μανιάς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Athens Kallithea, με την αθηναϊκή ομάδα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο 36χρονος επιθετικός εντάχθηκε στην Καλλιθέα τον περασμένο Φεβρουάριο, προερχόμενος από τον Απόλλωνα Καλυθιών, καταγράφοντας τρία γκολ και δύο ασίστ σε 10 συμμετοχές στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Μιχάλης Μανιάς έχει συμφωνήσει για ανανέωση συμβολαίου με την ομάδα έως τη σεζόν 2026/27.

Ο Μανιάς, 36 ετών, εντάχθηκε στην AKFC τον Φεβρουάριο 2026 και συνέβαλε με τρία τέρματα και δύο ασίστ σε 10 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2025/26.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο έμπειρος επιθετικός έχει σημειώσει 51 γκολ συνολικά στη Super League και 39 γκολ συνολικά στη Super League 2, και έχει παραστάσεις από τις κορυφαίες κατηγορίες του Βελγίου, της Πολωνίας και της Κύπρου. Γεννημένος στη Ρόδο, ο Μανιάς πέρασε τις τελευταίες τρεισήμισι σεζόν αγωνιζόμενος στο νησί του με τον Διαγόρα και τον Απόλλωνα Καλυθίων, πριν καταλήξει στην Καλλιθέα».