Τέλος εποχής στον Ιωνικό: Αποχωρεί η οικογένεια Τσιριγώτη

Σημαντικές διοικητικές εξελίξεις δρομολογούνται στον Ιωνικό ενόψει της νέας σεζόν στη Γ’ Εθνική, καθώς η οικογένεια Τσιριγώτη αποφάσισε να ολοκληρώσει την πολυετή ενασχόλησή της με τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας.

Έπειτα από οκτώ χρόνια ενεργής παρουσίας και προσφοράς στον σύλλογο της Νίκαιας, η οικογένεια ενημέρωσε επίσημα τον Ερασιτέχνη Ιωνικό για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τα διοικητικά δρώμενα του ποδοσφαίρου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ομάδα.

Η απόφαση οριστικοποιήθηκε μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, με τον Ερασιτέχνη να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή της οικογένειας Τσιριγώτη όλα αυτά τα χρόνια. Η προσφορά της κρίθηκε καθοριστική για τη λειτουργία και την πορεία του συλλόγου σε μια απαιτητική περίοδο της ιστορίας του.

Παράλληλα, ο Γιάννης Τσιριγώτης διευκρίνισε ότι η αποχώρηση αφορά αποκλειστικά τη διοικητική διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, τονίζοντας πως η οικογένεια θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό του Ιωνικού και να συνδράμει όπου και όταν χρειαστεί στις προσπάθειες του Ερασιτέχνη.

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, οι άνθρωποι του συλλόγου στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη ημέρα. Ο Ερασιτέχνης Ιωνικός έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διαμόρφωση της νέας διοικητικής κατάστασης, απευθύνοντας κάλεσμα σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη της ομάδας και να ηγηθούν της προσπάθειας στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Η ανακοίνωση

«Ανακοίνωση του Α.Ο. Ιωνικού για το ποδοσφαιρικό τμήμα και κάλεσμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, η διοίκηση του Ερασιτέχνη Ιωνικού πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις με τις επιτροπές όλων των τμημάτων του συλλόγου, με στόχο τον έγκαιρο και βέλτιστο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την οικογένεια Τσιριγώτη, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικά εγκάρδιο και φιλικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οικογένεια Τσιριγώτη γνωστοποίησε την απόφασή της να μην συνεχίσει στο «τιμόνι» του ποδοσφαιρικού τμήματος κατά την επόμενη χρονιά, εκφράζοντας τη διάθεσή της να αποχωρήσει από τη διοίκησή του.

Ο Ερασιτέχνης Ιωνικός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την οικογένεια Τσιριγώτη για την ανεκτίμητη και πολυετή προσφορά της στο ποδοσφαιρικό μας τμήμα, εύχοντάς της ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Από την πλευρά της, η οικογένεια Τσιριγώτη —και προσωπικά ο κ. Γιάννης Τσιριγώτης— διευκρίνισε ότι η αποχώρησή αφορά αποκλειστικά το διοικητικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως θα παραμείνει στο πλευρό του Ερασιτέχνη και του Προέδρου του, Α. Σουγκλάκου, έτοιμη να συνδράμει σε ό,τι χρειαστεί, καθώς θεωρεί τον εαυτό της αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ιωνικού.

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη και προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το διοικητικό κενό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Ιωνικού απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναλάβει και να καθοδηγήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως και τις 22 Ιουνίου 2026.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 133, Νίκαια

Τηλέφωνο: 210 4972003

Email: aoionikos@yahoo.gr».