Μπαρτσελόνα: Στο στόχαστρο ο MVP των τελικών της Κίνας, Μπράντον Γκούντγουιν

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον προπονητή που θα διαδεχθεί τον Τσάβι Πασκουάλ, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που μπορούν να ενισχύσουν το ρόστερ της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Encestando», οι «μπλαουγκράνα» έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Μπράντον Γκούντγουιν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των Shanghai Sharks στο κινεζικό πρωτάθλημα.

Ο 30χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με μέσο όρο 17,6 πόντους και 7 ασίστ ανά αγώνα. Η κορυφαία του στιγμή ήρθε στους τελικούς, όπου αναδείχθηκε MVP, καταγράφοντας εντυπωσιακούς μέσους όρους 29 πόντων και 9 ασίστ σε πέντε αναμετρήσεις.

Ο Γκούντγουιν διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το NBA, έχοντας αγωνιστεί από το 2019 έως το 2022 με τους Ντένβερ Νάγκετς, Ατλάντα Χοκς, Νιου Γιορκ Νικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς. Στη συνέχεια πέρασε από την G-League και το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, πριν μετακομίσει στην Κίνα, όπου αγωνίζεται από τη σεζόν 2024/25.