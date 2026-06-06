Εβρά: «Θα... έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ, ρωτήστε τον Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο» (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, εντυπωσιάζοντας με το ταλέντο, την τεχνική του κατάρτιση και τις θεαματικές ενέργειες που παρουσιάζει σε κάθε του εμφάνιση.

Παρά την καθολική αναγνώριση που απολαμβάνει ο νεαρός εξτρέμ, ο Πατρίς Εβρά εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για τις δικές του δυνατότητες απέναντί του. Ο πρώην αριστερός μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Γαλλίας υποστήριξε πως στην κορυφαία περίοδο της καριέρας του θα μπορούσε να περιορίσει τον Ισπανό άσο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ο Εβρά, ο οποίος διακρίθηκε για την αμυντική του συνέπεια και τις μονομαχίες απέναντι σε μερικούς από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εμπειρία, η δύναμη και η τακτική του προσήλωση θα ήταν αρκετές για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Η τοποθέτησή του έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους ποδοσφαιρικούς κύκλους, καθώς πολλοί αναρωτιούνται πώς θα εξελισσόταν μια τέτοια μονομαχία ανάμεσα σε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς της προηγούμενης γενιάς και έναν από τους πιο χαρισματικούς επιθετικούς της σύγχρονης εποχής.

Αναλυτικά όσα είπε

«Στην prime εκδοχή μου απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ; Θα τον έτρωγα ζωντανό. Με συγχωρείς, Λαμίν. Σε αγαπώ, αλλά ρωτήστε τον Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ρωτήστε άλλους παίκτες όταν με αντιμετώπισαν. Δεν είμαι καλός φίλος».