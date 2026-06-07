Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα; Ο πάπας Λέων κλήθηκε να απαντήσει ποια ομάδα υποστηρίζει

Ο πάπας Λέων παραδέχτηκε το Σάββατο ότι προτιμά την Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελόνα, καθώς κατευθυνόταν προς την Ισπανία στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα.

Ο ποντίφικας, αρχικά, επιβεβαίωσε ότι στο επερχόμενο Μουντιάλ θα υποστηρίξει τις ΗΠΑ, καθώς είναι ο πρώτος Αμερικανός πάπας, αλλά όσον αφορά την Ισπανία, η άποψή του δεν ήταν τόσο... ξεκάθαρη.

Έτσι, όταν κλήθηκε να απαντήσει εάν προτιμάει την Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα, είπε: «Αυτό είναι εύκολο. Ο πάπας είναι υπέρ όλων των ομάδων, αλλά ο Πρεβόστ είναι υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης», είπε γελώντας ο ποντίφικας, αναφερόμενος στον εαυτό ως τρίτο πρόσωπο.

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