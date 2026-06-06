Απίθανη έκπληξη: Η Τενερίφη πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης από τα προημιτελικά!

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο ισπανικό μπάσκετ σημειώθηκε στη Μαδρίτη, με την Τενερίφη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και να επικρατεί της Ρεάλ με 107-95, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά της Liga Endesa.

Η ομάδα από τα Κανάρια Νησιά παρουσιάστηκε ασταμάτητη στην επίθεση και κατάφερε να «αλώσει» την έδρα της πρωταθλήτριας Ισπανίας, βάζοντας πρόωρο τέλος στην πορεία της στα φετινά playoffs. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ρεάλ αποχαιρετά τη διοργάνωση από τη φάση των προημιτελικών, αφήνοντας κενό τον θρόνο του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο αποκλεισμός αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη «βασίλισσα» σε μία σεζόν που δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες της. Η ομάδα της Μαδρίτης δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον από τους εγχώριους τίτλους, ενώ στην EuroLeague έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου γνώρισε την ήττα.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν δύο παίκτες που συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Ο Πάτι Μιλς ηγήθηκε επιθετικά με 29 πόντους, δικαιώνοντας απόλυτα την επιλογή της Τενερίφης να τον εντάξει στο ρόστερ της κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Εξίσου καθοριστικός ήταν και ο αειθαλής Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο οποίος στα 43 του χρόνια πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 23 πόντους και καθοδηγώντας με μαεστρία την ομάδα του. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Κέβιν Γίμπο, που πρόσθεσε 22 πόντους στη μεγάλη επιτυχία των φιλοξενούμενων.

Με την πρόκριση στα ημιτελικά εξασφαλισμένη, η Τενερίφη περιμένει πλέον να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από τη σειρά ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μούρθια. Το συγκεκριμένο ζευγάρι βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία, με το σκορ να είναι στο 1-1 και την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 45-49, 73-70, 95-107.

Αναλυτικά στατιστικά του ματς εδώ.