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O Ράφαελ Λεάο γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της Χιλής σε… φιλικό – Δείτε το Video

Ο Πορτογάλος άσος χτύπησε τον Ρομάν και τελικά αποβλήθηκαν και οι δύο, με την κατάσταση να ξεφεύγει στο φιλικό ματς των δύο χωρών.

O Ράφαελ Λεάο γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της Χιλής σε… φιλικό – Δείτε το Video
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Η Πορτογαλία αντιμετώπισε σε φιλική αναμέτρηση τη Χιλή. Το ματς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ξέφυγε από το φιλικό χαρακτήρα. Ξέφυγε εντελώς από το ποδοσφαιρικό πλαίσιο για την ακρίβεια και μετατράπηκε σε πολεμικές τέχνες.

Ο Ράφαελ Λεάο που ψάχνει την επόμενη ομάδα του αφού αποφάσισε να φύγει από τη Μίλαν, χτύπησε με γροθιά αντίπαλό του. Συγκεκριμένα τον Ιβάν Ρομάν.

Η ένταση ήταν μεγάλη εκείνη τη στιγμή, καθώς ο Χιλιανός κλώτσησε τον Κονσεϊσάο. Στις αψιμαχίες, ο Λεάο γρονθοκόπησε τον λατινοαμερικάνο και τον έριξε στο χορτάρι.

Μετά από λίγο και οι δύο ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν.

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