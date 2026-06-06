· Φούλαμ

«Άκυρο από Σλοτ στη Φούλαμ»

Ο Άρνε Σλοτ απέρριψε πρόταση της Φούλαμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

«Άκυρο από Σλοτ στη Φούλαμ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Φούλαμ μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάρκο Σίλβα.

Οι Λονδρέζοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επόμενη ημέρα στον πάγκο τους και μία από τις περιπτώσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός, που αποχώρησε πρόσφατα από τη Λίβερπουλ, θεωρήθηκε ιδανική επιλογή από τη διοίκηση της Φούλαμ, η οποία επιχείρησε να τον πείσει να παραμείνει στην Premier League.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο 47χρονος προπονητής δεν εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη Φούλαμ, απορρίπτοντας την προοπτική συνεργασίας με τον σύλλογο.

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Σλοτ συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την Εθνική Ολλανδίας, καθώς η προοπτική να αναλάβει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής στον Ιωνικό: Αποχωρεί η οικογένεια Τσιριγώτη

23:25 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Στο στόχαστρο ο MVP των τελικών της Κίνας, Μπράντον Γκούντγουιν

23:00 SUPER LEAGUE

Ισπανικό δημοσίευμα: «Συμφωνία Ολυμπιακού – Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο»

22:53 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Θέλει αναβάθμιση στα χαφ – Μεγάλος στόχος ο Γένσεν, αναθέρμανση για Ετιέν Καμαρά

22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

O Ράφαελ Λεάο γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της Χιλής σε… φιλικό – Δείτε το Video

22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άκυρο από Σλοτ στη Φούλαμ»

21:47 NBA

Μάικλ Τζόρνταν στη Μύκονο: Ξετρελάθηκε με τα ελληνικά θαλασσινά – Το φιλοδώρημα που συζητήθηκε

21:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ούτε στο Μεξικό δεν... στέριωσε ο Μαρσιάλ: Παρελθόν από τη Μοντερέι ο Γάλλος

21:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίθανη έκπληξη: Η Τενερίφη πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης από τα προημιτελικά!

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εβρά: «Θα... έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ, ρωτήστε τον Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο» (vid)

21:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος

20:39 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Αθανασία Φακοπουλίδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας