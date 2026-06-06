«Άκυρο από Σλοτ στη Φούλαμ»

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Φούλαμ μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάρκο Σίλβα.

Οι Λονδρέζοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επόμενη ημέρα στον πάγκο τους και μία από τις περιπτώσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός, που αποχώρησε πρόσφατα από τη Λίβερπουλ, θεωρήθηκε ιδανική επιλογή από τη διοίκηση της Φούλαμ, η οποία επιχείρησε να τον πείσει να παραμείνει στην Premier League.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο 47χρονος προπονητής δεν εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη Φούλαμ, απορρίπτοντας την προοπτική συνεργασίας με τον σύλλογο.

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Σλοτ συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την Εθνική Ολλανδίας, καθώς η προοπτική να αναλάβει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του.