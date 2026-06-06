Ισπανικό δημοσίευμα: «Συμφωνία Ολυμπιακού – Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο»

Το όνομα του Πάμπλο Μαφέο, είναι ένα απ’ αυτά που φέρονται να απασχολούν τον Ολυμπιακό για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο ποδοσφαιριστής της Μαγιόρκα με καταγωγή από την Αργεντινή, αλλά γεννημένος στην Ισπανία, είναι 26 ετών.

Ισπανικό δημοσίευμα δεν κάνει λόγο απλά για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά το προχωρά αρκετά βήματα παραπέρα. Συγκεκριμένα το «Ultima Hora», δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» με τη Μαγιόρκα έχουν συμφωνήσει σε όλα για την παραχώρηση του παίκτη.

Πλέον, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, απομένει να υπάρξει deal του Μαφέο με τον Ολυμπιακό. Όσο για τη Μαγιόρκα, είπε το «ναι» με ποσό μικρότερο απ’ αυτό που αρχικά εκτιμούσε πως θα πάρει.