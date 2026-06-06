· Ολυμπιακός

Ισπανικό δημοσίευμα: «Συμφωνία Ολυμπιακού – Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο»

Το «Ultima Hora» δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν με τους Ίβηρες για την απόκτηση του δεξιού μπακ. 

Ισπανικό δημοσίευμα: «Συμφωνία Ολυμπιακού – Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το όνομα του Πάμπλο Μαφέο, είναι ένα απ’ αυτά που φέρονται να απασχολούν τον Ολυμπιακό για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο ποδοσφαιριστής της Μαγιόρκα με καταγωγή από την Αργεντινή, αλλά γεννημένος στην Ισπανία, είναι 26 ετών.

Ισπανικό δημοσίευμα δεν κάνει λόγο απλά για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά το προχωρά αρκετά βήματα παραπέρα. Συγκεκριμένα το «Ultima Hora», δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» με τη Μαγιόρκα έχουν συμφωνήσει σε όλα για την παραχώρηση του παίκτη.

Πλέον, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, απομένει να υπάρξει deal του Μαφέο με τον Ολυμπιακό. Όσο για τη Μαγιόρκα, είπε το «ναι» με ποσό μικρότερο απ’ αυτό που αρχικά εκτιμούσε πως θα πάρει.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής στον Ιωνικό: Αποχωρεί η οικογένεια Τσιριγώτη

23:25 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Στο στόχαστρο ο MVP των τελικών της Κίνας, Μπράντον Γκούντγουιν

23:00 SUPER LEAGUE

Ισπανικό δημοσίευμα: «Συμφωνία Ολυμπιακού – Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο»

22:53 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Θέλει αναβάθμιση στα χαφ – Μεγάλος στόχος ο Γένσεν, αναθέρμανση για Ετιέν Καμαρά

22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

O Ράφαελ Λεάο γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της Χιλής σε… φιλικό – Δείτε το Video

22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άκυρο από Σλοτ στη Φούλαμ»

21:47 NBA

Μάικλ Τζόρνταν στη Μύκονο: Ξετρελάθηκε με τα ελληνικά θαλασσινά – Το φιλοδώρημα που συζητήθηκε

21:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ούτε στο Μεξικό δεν... στέριωσε ο Μαρσιάλ: Παρελθόν από τη Μοντερέι ο Γάλλος

21:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίθανη έκπληξη: Η Τενερίφη πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης από τα προημιτελικά!

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εβρά: «Θα... έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ, ρωτήστε τον Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο» (vid)

21:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος

20:39 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Αθανασία Φακοπουλίδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας