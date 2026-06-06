Ούτε στο Μεξικό δεν... στέριωσε ο Μαρσιάλ: Παρελθόν από τη Μοντερέι ο Γάλλος

Πρόωρο τέλος είχε η παρουσία του Αντονί Μαρσιάλ στη Μοντερέι, με τον Γάλλο επιθετικό να αποχωρεί από τον μεξικανικό σύλλογο έπειτα από μία απογοητευτική σεζόν που δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες των δύο πλευρών.

Ο 30χρονος άσος και η διοίκηση της Μοντερέι έφτασαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους, βάζοντας τέλος σε μια κοινή πορεία που διήρκεσε λιγότερο από έναν χρόνο. Ο Μαρσιάλ δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα, καταγράφοντας μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 20 εμφανίσεις, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 799 λεπτών.

Οι αριθμοί αυτοί κρίθηκαν ιδιαίτερα χαμηλοί για έναν ποδοσφαιριστή με το βιογραφικό και τις παραστάσεις του πρώην επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αποτέλεσμα η μεταγραφή του να θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο αποτυχημένες στην ιστορία του συλλόγου.

Το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ο προπονητής της ομάδας, Ματίας Αλμέιδα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γάλλου, προαναγγέλλοντας τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

Πλέον, ο Μαρσιάλ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.