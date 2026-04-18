Άρης - Βόλος 3-2: Έμεινε «ζωντανός» για Ευρώπη

Την πρώτη του νίκη στα play offs 5-8 πήρε ο Άρης, καθώς επικράτησε 3-2 του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης» και μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόσταση από τον Λεβαδειακό και την 5η θέση που οδηγεί, υπό προϋποθέσεις στην Ευρώπη.

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ανατροπές και δυνατές μονομαχίες, ο Άρης επικράτησε του Βόλου με 3-2, σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα και κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν μπροστά στο σκορ, είδαν τους φιλοξενούμενους να κάνουν την ανατροπή πριν την ανάπαυλα, αλλά τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, σημειώνοντας μόλις το δεύτερο «τρίποντο» τους μέσα στο 2026.

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά και απείλησε νωρίς, με τον Καντεβέρε να δοκιμάζει τον Σιαμπάνη μόλις στο 4ο λεπτό. Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 17΄, όταν ο Καντεβέρε έστρωσε τη μπάλα στον Χόνγκλα και εκείνος με δεξί πλασέ από το ύψος της περιοχής άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη.

Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να πιέζουν, όμως ο Βόλος βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, ειδικά μετά την αναγκαστική αλλαγή του Τσοκάνη που έφερε και διαφοροποίηση στην τακτική προσέγγιση. Στο 41΄, από βαθιά μπαλιά, ο Ουρτάδο έδωσε με το κεφάλι στον Γκονζάλες, ο οποίος με εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε λίγο πριν το ημίχρονο, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τζόκα, ο Κάργας με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-2.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Άρης μπήκε αποφασισμένος να αντιδράσει και τα κατάφερε άμεσα. Στο 48΄, μετά από διαδοχικές προσπάθειες μέσα στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Ράτσιτς, ο οποίος σούταρε και με τη βοήθεια κόντρας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό, με εκατέρωθεν ευκαιρίες και αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις, καθώς τόσο ο Άρης όσο και ο Βόλος διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 76΄, όταν ο Καντεβέρε εκμεταλλεύτηκε λάθος στη μεσαία γραμμή, έκλεψε τη μπάλα και αφού διένυσε μεγάλη απόσταση, πλάσαρε εύστοχα τον Σιαμπάνη για το 3-2, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη.

Το ματς, πάντως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βόλος άγγιξε την ισοφάριση, όμως η κεφαλιά του Κάργα σταμάτησε στο δοκάρι, έπειτα από καθοριστική επέμβαση του Αθανασιάδη, που κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα του μέχρι το τέλος.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Καντεβέρε, Μεντίλ, Αθανασιάδης. Χόνγκλα, Γιαννιώτας - Τσοκάνης, Κάργας. Λάμπρου, Μύγας, Αμπάντα.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Γκαρέ (79’ Κουαμέ), Γιαννιώτας (65’ Δώνης), Ρόουζ, Φαμπιάνο, Τεχέρο (65’ Φαντιγκά), Μεντίλ (79’ Φρίντεκ), Χόνγκλα, Καντεβέρε, Πέρεθ, Ράτσιτς (84’ Γένσεν).

Βόλος ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης (31’ Μύγας), Τζόκα, Αμπάντα, Μαρτίνες, Μπουζούκης (46’ Κόμπα), Λάμπρου (75’ Χουάνπι), Γκονζάλες (82’ Κύρκος), Ουρτάδο.