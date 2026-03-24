Σίριλ Ντέσερς: Ο μεγάλος άτυχος της σεζόν – Μόλις 294 λεπτά συμμετοχής

Onsports Team

Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώνεται απογοητευτικά για τον Νιγηριανό επιθετικό, ο οποίος λόγω δύο σοβαρών τραυματισμών δεν πρόλαβε να ξεπεράσει σε χρόνο συμμετοχής τον Φώτη Ιωαννίδη που έφυγε τέλη Αυγούστου.

Η ποδοσφαιρική αξία του Σίριλ Ντέσερς, δεν αμφισβητείται. Η παρουσία του στους Ρέιντζερς τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και το μικρό δείγμα γραφής με τον Παναθηναϊκό, είναι ενδεικτικά της ικανότητάς του ειδικά στο σκοράρισμα.

Ο Νιγηριανός φορ μπαίνει στο χειρουργείο για να απαλλαγεί από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον τένοντα. Με την σεζόν να ολοκληρώνεται άδοξα γι’ αυτόν, με μόλις 8 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ. Ακόμη πιο απογοητευτικός ο χρόνος συμμετοχής του. Πρόλαβε να παίξει σε μόλις 294 λεπτά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Είναι χαρακτηριστικό πως με τους Ρέιντζερς πριν πάρει μεταγραφή για το «τριφύλλι» την 1η Σεπτεμβρίου, είχε προλάβει να αγωνιστεί 288 λεπτά. Σε ένα μήνα και κάτι παρουσίας στους Σκωτσέζους, «έγραψε» περίπου τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με όσο είχε όλη την υπόλοιπη σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος πρόλαβε να παίξει μόνο σε πέντε ματς ευρωπαϊκών προκριματικών το καλοκαίρι – εν συνεχεία πήρε μεταγραφή στην Σπόρτινγκ – αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό 305’. Έντεκα περισσότερα απ’ τον αντικαταστάτη του στο υπόλοιπο της σεζόν 2025-26.

Ο Ντέσερς μέσα στα τόσα προβλήματα του Παναθηναϊκού στη σεζόν, ήταν σαφώς το μεγαλύτερο. Αποκτήθηκε αρχές Σεπτέμβρη σε διακοπή Εθνικών ομάδων. Αγωνίστηκε στις 14, στις 21 και στις 25/9. Τραυματίστηκε σε μια σύγκρουση στην προπόνηση και τον ταλαιπώρησε οστικό οίδημα. Χρειάστηκε να βάλει ειδική μπότα.

Επανήλθε στη δράση στις 30 Νοεμβρίου. Φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για μερικά λεπτά σε 4 ματς (3 πρωτάθλημα, 1 κύπελλο). Εν συνεχεία έφυγε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Εκεί, σε προπόνηση της Νιγηρίας έγινε η ζημιά στον τένοντα και επέστρεψε εσπευσμένα.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σεζόν για τον παίκτη που αποκτήθηκε προκειμένου να είναι το… βαρύ πυροβολικό του Παναθηναϊκού. Ο βασικός του φορ τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη, όταν και ενσωματώθηκε ο Ανδρέας Τετέι. Με τους δύο να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς ο Ντέσερς είναι «killer» στράικερ, ενώ ο Τετέι περισσότερο συμμετοχικός και δυναμικός φυσικά.

Σε κάθε περίπτωση η απουσία του Νιγηριανού είναι τέτοια, που δικαίως ο Παναθηναϊκός μπορεί να λέει πως ο αντικαταστάτης του Φώτη Ιωαννίδη που αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά, ουσιαστικά δεν τον εκμεταλλεύτηκε καθόλου για λόγους μη αγωνιστικούς.