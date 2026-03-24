Παναθηναϊκός: Χωρίς διεθνείς, τραυματίες και τον Πάλμερ-Μπράουν να αρχίζει ατομικό

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον όσους απέμειναν στο «Γ. Καλαφάτης» και έτοιμους να δουλέψουν με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός μετά το ρεπό της Δευτέρας, άρχισε τις προπονήσεις στη μετά κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος εποχή. Οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν είχαν το μισό τους ρόστερ, λόγω των απουσιών των διεθνών, αλλά και των τραυματιών που δεν είναι λίγοι.

Θετικό νέο για τον Ράφα Μπενίτεθ το γεγονός πως ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν έκανε ατομικό πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Για πρώτη φορά μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Γιώργος Κυριόπουλος ακολούθησε μέρος του προγράμματος με την ομάδα. Θεραπεία έκαναν οι Κάτρης, Ερνάντεθ, Γεντβάι, Σισοκό.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.