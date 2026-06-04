Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει και άλλος θρύλος σε περίπτωση εκλογής του Ενρίκε Ρικέλμε

Ο Ενρίκε Ρικέλμε συνεχίζει να παρουσιάζει το οργανόγραμμά του ενόψει των εκλογών στη Ρεάλ Μαδρίτης, επιχειρώντας να ενισχύσει την υποψηφιότητά του απέναντι στον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Μετά την πρόθεση να τοποθετήσει τον Ραούλ Γκονθάλεθ σε ρόλο αθλητικού διευθυντή, ο Ρικέλμε ανακοίνωσε ακόμη ένα σημαντικό όνομα, τον Φερνάντο Ιέρο, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του διευθυντή των ακαδημιών της «βασίλισσας».

Ο πρώην στόπερ, με μεγάλη καριέρα και ισχυρή σύνδεση με τον σύλλογο, αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο πλάνο της «νέας εποχής» που προτείνει ο Ρικέλμε, ο οποίος επιχειρεί να χτίσει μια πρόταση βασισμένη σε πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία της ομάδας.

Οι εκλογές έχουν οριστεί για την Κυριακή 7 Ιουνίου, με τη μάχη για την προεδρία να αναμένεται ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ρικέλμε φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρι, ενώ από την πλευρά του ο Πέρεθ φέρεται να έχει κινηθεί για τον Ιμπραχίμα Κονατέ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την εκλογική αναμέτρηση στη Μαδρίτη.