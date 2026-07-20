· Παναθηναϊκός

Με Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός στον τρίτο γύρο του Conference League

Τον αντίπαλό του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι.

Με Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός στον τρίτο γύρο του Conference League
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Τους αντιπάλους του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στη Νιόν της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό (23-30/7), θα τεθούν αντιμέτωποι με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948.

Η πρώτη μάχη θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα στις 13, εκτός έδρας.

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