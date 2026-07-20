Μουντιάλ 2026: Η ΕΑ ξεπέρασε και τους... Simpsons σε προβλέψεις για τον τελικό νικητή!

Πριν από περίπου έναν μήνα, η EA είχε κάνει τη δική της πρόβλεψη για τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, και βάσει αποτελέσματος δικαιώθηκε πανηγυρικά.

Η εταιρεία πίσω από τη σειρά EA Sports FC (τη σύγχρονη μορφή του FIFA) είχε προβλέψει ότι η Ισπανία θα κατακτούσε το Μουντιάλ και, μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού, έσπευσε να το υπενθυμίσει στους εκατομμύρια followers της στα social media.

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Με ανάρτησή της, η EA αποκάλυψε ότι η Ισπανία είχε κατακτήσει το τρόπαιο περισσότερες από 11 εκατομμύρια φορές μέσα από τις προσομοιώσεις των EA Sports FC 26 και EA Sports FC Mobile, πριν ακόμη γίνει πραγματικότητα στα γήπεδα.

https://www.instagram.com/p/Da_bXIFji-s/

Η ανάρτηση τα είπε όλα:

«Το προβλέψαμε. Εσείς το ζήσατε στο παιχνίδι. Η Ισπανία το έκανε πραγματικότητα. Πέντε σωστές προβλέψεις στη σειρά και η @SEFutbol σήκωσε το τρόπαιο πάνω από 11 εκατομμύρια φορές στα #FC26 και #FCMobile. Συγχαρητήρια...»

We called it. You played it. Spain made it a reality.



Five predictions in a row, and @SEFutbol lifted the trophy 11M+ times across #FC26 and #FCMobile.



Congratulations on your second star ⭐️⭐️#TheWorldsGame pic.twitter.com/F4cMoboKVa — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 19, 2026

Για όσους δεν είναι ενήμεροι, αυτή ήταν η πέμπτη σερί φορά που η EA κατάφερε να προβλέψει σωστά τον παγκόσμιο πρωταθλητή μέσα από τις προσομοιώσεις της, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Βέβαια, η εταιρεία δεν έχει αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας σε όλες τις προβλέψεις που έχει επιχειρήσει κατά καιρούς μέσω των παιχνιδιών της, καθώς μόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ρέντα. Κάτι είναι και αυτό.

Οι Simpsons πάλι, που πρόβλεψαν τελικό Μεξικό-Πορτογαλία, έφαγαν τη σκόνη της!