ΠΑΟΚ: Ο αντίπαλος στο Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού από την Ντιναμό Κιέβου

Γνωστό έγινε το μονοπάτι του ΠΑΟΚ για την 3η προκριματική φάση του Conference League, στην περίπτωση που δεν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που θα ηττηθεί από το ζευγάρι ανάμεσα σε Κάραμπαγκ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σε σενάριο αποκλεισμού από τους Ουκρανούς, οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν την πρώτη τους μάχη στις 6 Αυγούστου εντός έδρας, ενώ ο επαναληπτικός έχει οριστεί για τις 13 του ίδιου μήνα, είτε στο Αζερμπαϊτζάν είτε στη Βουλγαρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αναμέτρηση με την Ντιναμό Κιέβου διεξάγεται την Πέμπτη (23/7) επί πολωνικού εδάφους, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.

Παράλληλα, εφόσον η ομάδα του Αλέσιο Λίσι φτάσει μέχρι τη φάση των πλέι οφ, θα βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών.