Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν τον έντονο διάλογο Οταμέντι - Ρόδρι (vid)

Η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κατακτώντας το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Φεράν Τόρες, χαρίζοντας στους «φούριας ρόχας» τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο μετά το 2010.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι αντιδράσεις των δύο ομάδων ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Οι Ισπανοί πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στην πλευρά της Αργεντινής κυριαρχούσε η απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, ο Νικολάς Οταμέντι ήταν από τους πιο εκνευρισμένους ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε» και μετά τη λήξη του αγώνα πλησίασε τον Ρόδρι, εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά του για όσα είχαν ειπωθεί τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τη διαιτησία.

«Μίλα λιγότερο, ηλίθιε. Κλαίγατε όλη την εβδομάδα. Εσύ και ο Λαπόρτ. Δεν ήταν σωστό αυτό που κάνατε. Κλαίγατε για τη διαιτησία», φέρεται να είπε ο έμπειρος Αργεντινός αμυντικός στον Ισπανό μέσο.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ρόδρι αιφνιδιάστηκε από την αντίδραση του Οταμέντι και τον ρώτησε σε ποιες δηλώσεις αναφερόταν, αλλά και τι είχε πει ο Εμερίκ Λαπόρτ που προκάλεσε την ενόχλησή του.

Η απάντηση του Οταμέντι ήταν άμεση: «Λαπόρτ; Δεν είδες τι είπε όλη αυτή την εβδομάδα;».