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Αποχαιρέτησε τον Όσμαν ο Παναθηναϊκός: «Δύο σεζόν γεμάτες αξέχαστες στιγμές»

Με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρέτησε τον Τζέντι Όσμαν και του ευχήθηκε τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

Αποχαιρέτησε τον Όσμαν ο Παναθηναϊκός: «Δύο σεζόν γεμάτες αξέχαστες στιγμές»
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρέτησε τον Τζέντι Όσμαν, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του, με τον Τούρκο φόργουορντ να ετοιμάζει πλέον βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.

Στην ανάρτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ έγραψε: «Ευχαριστούμε Τζέντι Όσμαν! Δύο σεζόν γεμάτες αξέχαστες αναμνήσεις. Ένας γνήσιος gentleman που φόρεσε με υπερηφάνεια τα πράσινα, δίνοντας τα πάντα σε κάθε παιχνίδι. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου»

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