«Ο Κονατέ υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, όπως αναφέρει η AS.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «μερένγκες», με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να έχει αναλάβει προσωπικά τις επαφές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Κονατέ είχε αποφασίσει εδώ και καιρό να μην ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ, απορρίπτοντας τις προτάσεις που του κατατέθηκαν για επέκταση του συμβολαίου του και αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα μετόπισθεν της ισπανικής ομάδας από τη νέα σεζόν.

