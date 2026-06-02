· Ολυμπιακός

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Έκαναν το 3-1 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη και κατέκτησε τον τίτλο στην Α1 Πόλο Γυναικών.

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Έκαναν το 3-1 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ξανά τον τίτλο της Α1 Πόλο Γυναικών, επικρατώντας με 9-7 του ΝΟ Βουλιαγμένης, κάνοντας παράλληλα το 3-1 στη σειρά των τελικών.

Το παιχνίδι είχε έντονο χαρακτήρα από τα πρώτα λεπτά, με αρκετές αποβολές και πέναλτι να επιβεβαιώνουν τη σημασία της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν πιο εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Ελευθερία Μυριοκεφαλιτάκη πέτυχε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γκολ για το 3-3, δίνοντας ψυχολογική ώθηση στον Ολυμπιακό σε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Η διεθνής φουνταριστή συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση των Πειραιωτισσών και με τα τέρματά της συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του και να αποκτήσει σταδιακά προβάδισμα.

Η ομάδα του Πειραιά πήρε για πρώτη φορά διαφορά δύο τερμάτων στο τρίτο οκτάλεπτο και στη συνέχεια έφτασε ακόμη και στο +3, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα.

Παρά τις προσπάθειες της Βουλιαγμένης να επιστρέψει στο παιχνίδι, τα γκολ των Τζούστρα και Νίνου διατήρησαν τον έλεγχο στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίες διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 5-6, 7-9.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:15 NBA

Μαρκ Τέιτουμ για NBA Europe: «Είμαστε στο τελικό στάδιο για μια λίγκα που θα λανσαριστεί το 2027»

20:01 SUPER LEAGUE

Φορτούνης: «Απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου»

19:45 SUPER LEAGUE

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Νταβίντ Σιμόν

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου

19:19 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Μετά την αποτυχία στην EuroLeague, θέλουμε το πρωτάθλημα και για τον κόσμο»

19:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Κονατέ υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

19:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δεν προλαβαίνει τα φιλικά της Εθνικής ο Γιαννούλης - Αποχώρησε από την αποστολή

18:50 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Φορτούνη

18:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Θέλει να κάνει δικό της τον Λεβαντόφσκι η Φενέρμπαχτσε»

18:43 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη

18:31 ΣΠΟΡ

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Έκαναν το 3-1 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Μέλβιν η «Ένωση» - Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας