Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Έκαναν το 3-1 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ξανά τον τίτλο της Α1 Πόλο Γυναικών, επικρατώντας με 9-7 του ΝΟ Βουλιαγμένης, κάνοντας παράλληλα το 3-1 στη σειρά των τελικών.

Το παιχνίδι είχε έντονο χαρακτήρα από τα πρώτα λεπτά, με αρκετές αποβολές και πέναλτι να επιβεβαιώνουν τη σημασία της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν πιο εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Ελευθερία Μυριοκεφαλιτάκη πέτυχε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γκολ για το 3-3, δίνοντας ψυχολογική ώθηση στον Ολυμπιακό σε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Η διεθνής φουνταριστή συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση των Πειραιωτισσών και με τα τέρματά της συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του και να αποκτήσει σταδιακά προβάδισμα.

Η ομάδα του Πειραιά πήρε για πρώτη φορά διαφορά δύο τερμάτων στο τρίτο οκτάλεπτο και στη συνέχεια έφτασε ακόμη και στο +3, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα.

Παρά τις προσπάθειες της Βουλιαγμένης να επιστρέψει στο παιχνίδι, τα γκολ των Τζούστρα και Νίνου διατήρησαν τον έλεγχο στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίες διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 5-6, 7-9.