Έριξε «βόμβα» παραμονής στους Μπακς ο Αντετοκούνμπο

Την ώρα που αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ θεωρούσαν δεδομένη την αποχώρησή του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε μέσω δηλώσεών του πως επιθυμεί να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς για αρκετά ακόμη χρόνια.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονη συζήτηση στο ΝΒΑ, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η φημολογία για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το μέλλον του πλέον να παραμένει ανοιχτό αλλά με σαφή πρόθεση παραμονής από τον ίδιο.

Οι δηλώσεις του στο «YouTube channel School of Hard Knocks»:

«Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, "Ω, υπέροχα"! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.

Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα».