Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Φορτούνη

Ο Κώστας Φορτούνης αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, σε μία κίνηση με τεράστιο συμβολισμό.

Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης. Λίγες μόλις ώρες μετά την τυπική ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, ο Έλληνας διεθνής μέσος επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του. Τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν και επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος θα αρχίσει την τρίτη θητεία του στον σύλλογο του Πειραιά. Μάλιστα, η εν λόγω κίνηση αποκτά τεράστιο συμβολισμό, αφού ο Έλληνας άσος είναι η πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν, με στόχο να ηγηθεί και πάλι των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».

