Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη

Ο Κώστας Φορτούνης ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να προαναγγέλλει την επιστροφή του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιστροφή του πρώην αρχηγού των Πειραιωτών αποτελούσε κοινό μυστικό τις τελευταίες ημέρες και πλέον απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η μεγάλη επιστροφή στο λιμάνι.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός, εμφανίζονται τα αποδυτήρια της ομάδας με τη νέα αγωνιστική εμφάνιση, ενώ ξεχωρίζει η φανέλα με το Νο7, αριθμός που έχει ταυτιστεί με τον Φορτούνη κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στον σύλλογο.

Πάνω από τη φανέλα δεσπόζει το μήνυμα «Είναι πίσω στο σπίτι του», με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα για την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες της ομάδας.

Όλα δείχνουν πλέον ότι η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική επισημοποίηση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη έχει μπει στην τελική της ευθεία.