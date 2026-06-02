Ολυμπιακός: Sold out ο πρώτος και ο τρίτος τελικός κόντρα στον Παναθηναϊκό

Κατάμεστο θα είναι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τους τελικούς της GBL, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι φίλοι του «ερυθρόλευκων» εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια τόσο για το πρώτο παιχνίδι των τελικών, όσο και για το τρίτο κόντρα στους «πράσινους».

Η ανακοίνωση

«Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.

Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας».