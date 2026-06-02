Η ΑΕΚ έδειξε ότι ξέρει τι θέλει κι έβαλε πίεση στον ανταγωνισμό

Η απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ δείχνει με το «καλημέρα» ότι η ΑΕΚ ξέρει τι ζητάει και πώς να το βρίσκει το εφετινό καλοκαίρι, βάζοντας παράλληλα πίεση στον ανταγωνισμό. 

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ονειρικά τη σεζόν, με την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά όπως είχε πει κι ο Μάρκο Νίκολιτς οι πανηγυρισμοί δεν γινόταν να κρατήσουν πάνω από 2-3 ημέρες.

Οι «κιτρινόμαυροι» έπρεπε να ξεκινήσουν άμεσα το «χτίσιμο» για τη νέα σεζόν, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλότερες με δεδομένη την ευκαιρία που υπάρχει για συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Η γνωστοποίηση της απόκτηση του Ζουμπκόφ έδειξε με το «καλημέρα» ότι Ριμπάλτα και Νίκολιτς όχι απλά έχουν πιάσει δουλειά ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, αλλά γνωρίζουν καλά τι ζητούν και τον τρόπο με τον οποίο θα το βρουν αυτό που θέλουν.

Επίσης, η μεταγραφή έγινε με τον τρόπο που αρέσει στον Χαβιέρ Ριμπάλτα... Υπό άκρα μυστικότητα! Η μεταγραφή βγήκε όταν έπρεπε, όταν δηλαδή ήταν έτοιμη να ολοκληρωθεί. Ακόμα κι αυτό δείχνει πολλά όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της «Ένωσης».

Η απόκτηση του Ζουμπκόφ μοιάζει να είναι πολύ καλή, το πόσο καλή θα φανεί στο χορτάρι, όπως κι όλες οι μεταγραφές. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε, όμως, προσδίδει ουσία και βάζει πίεση στον ανταγωνισμό που θα επιδιώξει με νύχια και με δόντια τη νέα σεζόν να σε ρίξει από την κορυφή.

Όταν είσαι η πρωταθλήτρια ομάδα και την 1η Ιουνίου προχωράς σε μια τέτοια μεταγραφική κίνηση, βάζεις έξτρα πίεση στις ομάδες που σε κυνηγούν. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο… Ζουμπκόφ αποτέλεσε αφορμή για να ξεκινήσει γκρίνια.

Επίσης, η απόκτηση εξτρέμ, η οποία δεν αποτελούσε προτεραιότητα, προδίδει ότι έχει γίνει δουλειά και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις που «καίνε» περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι Νίκολιτς και Ριμπάλτα έχουν καταστρώσει το πλάνο τους και προχωρούν υπό άκρα μυστικότητα.

ΥΓ. Πόσο άδικη είναι μερικές φορές η ζωή ρε γαμώτο. Ο Μάριος Οικονόμου ήταν μόλις 33 ετών… Καλό ταξίδι, Μάριε.

