Ατλέτικο Μαδρίτης: Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Χούλιαν Άλβαρες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη προεργασία, διατηρώντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα.

Η ομάδα του Λονδίνου πάντως δεν παίζει μόνη της στο κυνήγι του Άλβαρες. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη υπάρχει και από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Από την πλευρά τους, οι «ροχιμπλάνκος» ξεκαθαρίζουν ότι οι συζητήσεις ξεκινούν μόνο με προτάσεις που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή η διοίκηση της Ατλέτικο αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον παίκτη στην Μπαρτσελόνα, θέλοντας να αποφύγει την ενίσχυση μιας άμεσης ανταγωνίστριας στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Αν η Άρσεναλ καταφέρει τελικά να τον κάνει δικό της, ο Άλβαρες θα επιστρέψει στα αγγλικά γήπεδα δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι. Τη φετινή σεζόν σημείωσε 20 γκολ και μοίρασε 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.