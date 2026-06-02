· Άρσεναλ · Ατλέτικο Μαδρίτης

Ατλέτικο Μαδρίτης: Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Χούλιαν Άλβαρες

«Φωτιά» στο ευρωπαϊκό μεταγραφικό παζάρι ανάβει ο Χούλιαν Άλβαρες, καθώς η Άρσεναλ ετοιμάζεται να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 26χρονου Αργεντινού επιθετικού, όπως υποστηρίζει η AS.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Χούλιαν Άλβαρες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη προεργασία, διατηρώντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα.

Η ομάδα του Λονδίνου πάντως δεν παίζει μόνη της στο κυνήγι του Άλβαρες. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη υπάρχει και από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Από την πλευρά τους, οι «ροχιμπλάνκος» ξεκαθαρίζουν ότι οι συζητήσεις ξεκινούν μόνο με προτάσεις που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή η διοίκηση της Ατλέτικο αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον παίκτη στην Μπαρτσελόνα, θέλοντας να αποφύγει την ενίσχυση μιας άμεσης ανταγωνίστριας στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Αν η Άρσεναλ καταφέρει τελικά να τον κάνει δικό της, ο Άλβαρες θα επιστρέψει στα αγγλικά γήπεδα δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι. Τη φετινή σεζόν σημείωσε 20 γκολ και μοίρασε 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:31 ΣΠΟΡ

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Έκαναν το 3-1 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Μέλβιν η «Ένωση» - Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός

18:15 OPINION

Η ΑΕΚ έδειξε ότι ξέρει τι θέλει κι έβαλε πίεση στον ανταγωνισμό

18:09 NBA

Έριξε «βόμβα» παραμονής στους Μπακς ο Αντετοκούνμπο

18:07 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Sold out ο πρώτος και ο τρίτος τελικός κόντρα στον Παναθηναϊκό

17:54 BET ON

Η ποιότητα κι η εμπειρία κάνουν τη διαφορά!

17:52 AUTO MOTO

To RED BULL MAD MIKE TOUR σήκωσε το Ηράκλειο Κρήτης στο... πόδι!

17:52 SUPER LEAGUE

Τελέστηκε η κηδεία του άτυχου Μάριου Οικονόμου

17:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατλέτικο Μαδρίτης: Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Χούλιαν Άλβαρες

17:46 ΣΠΟΡ

Εθνική πόλο ανδρών: Οι κλήσεις του Βλάχου ενόψει Σίδνεϊ

17:26 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Φαρίντ αντί Γκριγκόνις για τους τελικούς με Ολυμπιακό

17:24 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Στο Χάλε η πρώτη του συμμετοχή στο γρασίδι ενόψει Wimbledon

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας