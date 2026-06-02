Στέφανος Τσιτσιπάς: Στο Χάλε η πρώτη του συμμετοχή στο γρασίδι ενόψει Wimbledon

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά την προετοιμασία του για το Wimbledon από τη Γερμανία, επιλέγοντας το τουρνουά του Χάλε ως τον πρώτο του σταθμό στη φετινή σεζόν του γρασιδιού.

Ο Έλληνας τενίστας άφησε πίσω του το Roland Garros, όπου η πορεία του ολοκληρώθηκε νωρίς μετά την ήττα από τον Ιταλό Αρνάλντι στον δεύτερο γύρο, και πλέον επικεντρώνεται στις επόμενες αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Η παρουσία του στο Παρίσι δεν συνοδεύτηκε από το αποτέλεσμα που επιθυμούσε, με συνέπεια να υποχωρήσει στο Νο83 της παγκόσμιας κατάταξης μετά την ολοκλήρωση του γαλλικού όπεν. Ωστόσο, η συνέχεια της χρονιάς προσφέρει ευκαιρίες για βαθμολογική άνοδο, καθώς την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μετά το Wimbledon, απουσίαζε από το Tour εξαιτίας τραυματισμού.

Με τη σεζόν στο χώμα να αποτελεί πλέον παρελθόν, ο 28χρονος περνά στο γρασίδι. Αν και μία από τις επιλογές ήταν το 500άρι τουρνουά στο Κουίνς της Μεγάλης Βρετανίας, τελικά προτίμησε να αγωνιστεί στο Χάλε, το οποίο διεξάγεται το ίδιο χρονικό διάστημα, από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου.

Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στη λίστα συμμετοχών της διοργάνωσης, ωστόσο η τρέχουσα θέση του στην παγκόσμια κατάταξη δεν του εξασφαλίζει απευθείας παρουσία στο κυρίως ταμπλό. Έτσι, όλα δείχνουν πως θα χρειαστεί να διεκδικήσει την πρόκρισή του μέσω των προκριματικών.

Πριν από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Γερμανία, ο Έλληνας πρωταθλητής θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία, όπου στις 12 Ιουνίου θα συμμετάσχει σε φιλανθρωπικό τουρνουά επίδειξης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με στόχο την ενίσχυση του ιδρύματος του φίλου και συναθλητή του, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.