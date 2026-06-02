Πλήγμα στην Αυστρία: Χάνει το Μουντιάλ ο Μπαουμγκάρτνερ

O ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστρίας, Ραλφ Ράγκνικ, γνωστοποίησε ότι ο Κρίστοφ Μπαουμγκάρτνερ τραυματίστηκε μυϊκά κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από το φιλικό παιχνίδι με την Τυνησία.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο άσος της Λειψίας έδειξαν πως δεν θα προλάβει να αποθεραπευτεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απουσία του Μπαουμγκάρτνερ μόνο αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς ο 26χρονος μέσος προερχόταν από εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 17 γκολ και 9 ασίστ σε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ προοριζόταν για βασικό στέλεχος της ομάδας του Ράγκνικ.

Η Αυστρία θα αγωνιστεί στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, την Αλγερία και την Ιορδανία.

Η δήλωση του Ράγκνικ:

«Αυτά είναι φυσικά πολύ πικρά νέα για τον Κριστόφ και για εμάς ως ομάδα. Είναι ένας σημαντικός παίκτης και μια ηγετική προσωπικότητα στην ομάδα μας. Τώρα του δίνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην ανάρρωσή του».