Παναθηναϊκός: Σε ξενοδοχείο η αποστολή πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να «κλειστούν» σε ξενοδοχείο από την παραμονή των αγώνων με τον Ολυμπιακό, μέτρο που θα εφαρμοστεί σε όλη τη σειρά των τελικών.

Γιάννης Κουβόπουλος

Σε μια νέα προσέγγιση προχωρά ο Παναθηναϊκός ενόψει των τελικών με τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μετά την προπόνηση της Τρίτης (2/6) παίκτες και προπονητές θα καταλύσουν σε ξενοδοχείο για να παραμείνουν απερίσπαστοι και να συγκεντρωθούν στα ντέρμπι με τους Πειραιώτες.

Αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο για τον Παναθηναϊκό στη θητεία του Εργκίν Αταμάν, καθώς πάντα επιλεγόταν στα ματς με τον Ολυμπιακό η ομάδα να καταλύει σε ξενοδοχείο μόνο ανήμερα του αγώνα μετά την πρωινή προπόνηση.

Είχε κάνει κάτι ανάλογο, μόνο μια φορά στο παρελθόν, μετά την βαριά ήττα με 93-67 τον Δεκέμβριο του 2024 από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη και πριν τον αγώνα πρωταθλήματος με το Λαύριο.

