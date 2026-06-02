Απίστευτη στήριξη στον Γκάμπριελ: «Εκτοξεύτηκαν» οι πωλήσεις της φανέλας του μετά το χαμένο πέναλτι

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό που ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι. Καθοριστική αποδείχθηκε η άστοχη εκτέλεση του Γκάμπριελ, η οποία άφησε τον Βραζιλιάνο αμυντικό εμφανώς συντετριμμένο μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ωστόσο, αντί να βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής, ο 27χρονος στόπερ γνώρισε ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο της Άρσεναλ. Σύμφωνα με ανάρτηση του «Football on TNT», οι πωλήσεις της φανέλας με το όνομα του Γκάμπριελ αυξήθηκαν κατά 350% αμέσως μετά τον τελικό, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ όλων των παικτών της ομάδας το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Ο ίδιος, λίγες ημέρες αργότερα, χαρακτήρισε την εμπειρία «επώδυνη», χωρίς όμως να κρύψει την υπερηφάνεια του για την πορεία της Άρσεναλ μέχρι τον τελικό. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους για τη στήριξη που έλαβε σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της καριέρας του.

Η αυξημένη ζήτηση για τις φανέλες με το όνομα και το Νο6 του Γκάμπριελ ερμηνεύεται ως μια ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης και αναγνώρισης προς έναν παίκτη που αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο αξιόπιστους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ τα τελευταία χρόνια.

Μια κίνηση που αποδεικνύει πως, στις δύσκολες στιγμές, η σχέση ανάμεσα σε μια ομάδα και τους οπαδούς της μπορεί να γίνει ακόμη πιο δυνατή.