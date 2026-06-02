ΚΕΔ: Τέλος… εποχής για Σιδηρόπουλο - Εκτός πινάκων Super League - Τέσσερις οι νέοι ρέφερι

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν συμπεριλαμβάνεται στους νέους πίνακες διαιτησίας της Stoiximan Super League, όπως αποφασίστηκε ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Εκτός πινάκων έμεινε και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος ωστόσο θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως VAR. Διαφορετική ήταν η στάση του πρώην διεθνούς διαιτητή, κατηγορίας Elite, καθώς δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Στεφάν Λανουά να παραμείνει με αυτόν τον ρόλο.

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας προχώρησε στην προαγωγή τεσσάρων διαιτητών στους πίνακες της μεγάλης κατηγορίας. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Τσέτσιλα από τα Γρεβενά, ο οποίος επιστρέφει, τον Φώτη Νταούλα από τη Δυτική Αττική, τον Βασίλη Φίτσα από την Πρέβεζα-Λευκάδα και τον Λευτέρη Κατόπη από τη Σάμο.

Ο νέος πίνακας διαιτητών της Stoiximan Super League