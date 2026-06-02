Ο Παναθηναϊκός θυμήθηκε το έπος του Γουέμπλεϊ.

Παναθηναϊκός για Γουέμπλεϊ: «Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο» (pic)
Η 2η Ιουνίου αποτελεί μία από τις πιο λαμπρές ημερομηνίες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σαν σήμερα, το 1971, ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη και μοναδική ελληνική ομάδα που κατάφερε να αγωνιστεί σε τελικό του Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης 1971, πετυχαίνοντας ένα επίτευγμα που παραμένει αξεπέραστο μέχρι σήμερα.

Η θρυλική πορεία μέχρι το Γουέμπλεϊ

Υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου Φέρεντς Πούσκας, οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μια ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή, αποκλείοντας ισχυρούς αντιπάλους και εξασφαλίζοντας μία θέση στον κορυφαίο αγώνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο μεγάλος τελικός διεξήχθη στο εμβληματικό Γουέμπλεϊ μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους, με τον Παναθηναϊκό να εκπροσωπεί όχι μόνο τον σύλλογο αλλά και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Εκεί ο Παναθηναϊκός βρήκε απέναντί του τον σπουδαίο Άγιαξ, μία από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος, που εκείνη την περίοδο κυριαρχούσε στην Ευρώπη.

Παρά την ήττα, η συμμετοχή στον τελικό αποτέλεσε ένα τεράστιο επίτευγμα, χαρίζοντας στον ελληνικό σύλλογο μια ξεχωριστή θέση στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Περισσότερες από πέντε δεκαετίες αργότερα, η πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών εξακολουθεί να αποτελεί το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίτευγμα ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Παναθηναϊκού

«Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη.Για πάντα μέρος της κληρονομιάς μας. Για πάντα μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας».

