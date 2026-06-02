Παναθηναϊκός: Ξεπέρασε τα 15.000 μέλη ο Ερασιτέχνης τη σεζόν 2025-2026
Ιστορική επίδοση στην εγγραφή μελών του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-26.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ΑΟ αναφέρει:
«Στον αριθμό των 15.724 μελών σταμάτησε η σεζόν 2025-2026 για τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο.
Αναμφίβολα επρόκειτο για μια ιστορική επίδοση της χρονιάς που πέρασε από 1 Ιουνίου του 2025 μέχρι 31 Μαϊου 2026.
Ο συγκεκριμένος αριθμός συγκαταλέγεται σε μια από τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών σε εγγραφή μελών για τον Σύλλογο».