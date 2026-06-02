Παπανικολάου: «Θα έχει το κίνητρο ο Παναθηναϊκός, όπως το είχαμε και εμείς πέρσι»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τελικών της GBL, με τον Ολυμπιακός και τον Παναθηναϊκός AKTOR να ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη του τίτλου.

Μία ημέρα πριν από το πρώτο τζάμπολ της σειράς, που είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιουνίου στις 21:00, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, τοποθετήθηκε για τη σπουδαία αναμέτρηση και την πρόκληση που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε

Για την επαναφορά μετά το γλέντι της κατάκτησης της Euroleague: «Τελείωσε τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της σεζόν, και έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερο. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά θέλουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία με τον κόσμο μας να κάνουμε το πρώτο βήμα».

Για τον ενθουσιασμό: «Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε την χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες, θες να διεκδικήσεις όσους περισσότερους τίτλους και νίκες μπορείς. Έχουμε μπροστά μας άλλη μία ευκαιρία».

Για τον Παναθηναϊκό: «Θα έχει το κίνητρο, όπως το είχαμε και εμείς πέρσι μετά την ήττα στο Άμπου Ντάμπι. Είναι ο τελευταίος τίτλος, μεγάλος στόχος για τις δύο ομάδες. Θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι. Θα είναι πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Μας ενδιαφέρει το πώς θα είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε το παιχνίδι μας».