Αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας: Υποχρεωτικά με δύο παίκτες κάτω των 22 στην ενδεκάδα

Πολλές και ενδιοαφέρουσες αποφάσεις πήρε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστή την ανανέωση της θητείας του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του για δύο ακόμα χρόνια, έπειτα από ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Επίσης, η ομοσπονδία έκανε γνωστή και επίσημα την ημερομηνία, αλλά και την έδρα του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί - όπως και το προηγούμενο - στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου, πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος δηλαδή.

Σε ό,τι αφορά το Κύπελλο Ελλάδας, υπήρξαν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν που για πρώτη φορά έγινε σε μορφή League Stage όπως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες – διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους.

Επιπλέον, η ΕΠΟ θέλοντας να αναδείξει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, άλλαξε τον κανονισμό σχετικά με τη συμμετοχή ενός νέου παίκτη στην ενδεκάδα.

Από την επόμενη σεζόν θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και έπειτα, δηλαδή κάτω των 22 ετών, που θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τέλος, όπως έκανε γνωστό η ομοσπονδία, οι παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.