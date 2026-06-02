Με… φόρα η Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με Ομρπάντοβιτς, περιμένει Euroelaague
Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού η ισραηλινή ομάδα έχει συμφωνήσει σε όλα με τον έμπειρο τεχνικό και περιμένει το ναι της Euroleague για συμφωνία δύο ετών.
Τη δική της «μάχη» για να βρεθεί στα… σαλόνια της Euroleague δίνει η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει για τα επόμενα τρία χρόνια με τον Σάσα Ομπράντοβιτς.
Όπως αναφέρει το «BasketNews» η Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει καταθέσει αίτημα για να πάρει διετή άδεια στην Euroleague, με τους διοικούντες να περιμένουν με αγωνία την τελική απόφαση της διοργανώτριας Αρχής, με την αισιοδοξία να είναι έκδηλη στο «στρατόπεδό» τους.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, η Χάποελ έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, για την άκρη του πάγκου της, για τα επόμενα τρία χρόνια.