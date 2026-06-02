· Χάποελ Ιερουσαλήμ

Με… φόρα η Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με Ομρπάντοβιτς, περιμένει Euroelaague

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού η ισραηλινή ομάδα έχει συμφωνήσει σε όλα με τον έμπειρο τεχνικό και περιμένει το ναι της Euroleague για συμφωνία δύο ετών.

Με… φόρα η Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με Ομρπάντοβιτς, περιμένει Euroelaague
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δική της «μάχη» για να βρεθεί στα… σαλόνια της Euroleague δίνει η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει για τα επόμενα τρία χρόνια με τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Όπως αναφέρει το «BasketNews» η Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει καταθέσει αίτημα για να πάρει διετή άδεια στην Euroleague, με τους διοικούντες να περιμένουν με αγωνία την τελική απόφαση της διοργανώτριας Αρχής, με την αισιοδοξία να είναι έκδηλη στο «στρατόπεδό» τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, η Χάποελ έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, για την άκρη του πάγκου της, για τα επόμενα τρία χρόνια.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:55 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ολομέτωπη επίθεση Καραπαπά σε ΕΠΟ και Λανουά - «Το πρωτάθλημα αρχίζει μέσα στο σκοτάδι»

11:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας: Υποχρεωτικά με δύο παίκτες κάτω των 22 στην ενδεκάδα

11:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο το Super Cup

11:31 SUPER LEAGUE

Επικεφαλής της ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια ο Λανουά - Μόνο ο Ολυμπιακός τον καταψήφισε

11:10 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Ντε Λα Φουέντε ενημέρωσε για την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ

11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σύλλογος Παλαιμάχων ΑΕΚ: «Μάριε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ...»

10:44 ONSPORTS

Με… φόρα η Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με Ομρπάντοβιτς, περιμένει Euroelaague

10:40 SUPER LEAGUE

Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζούμπκοβ

10:32 GREEK BASKET LEAGUE

Μελής: «Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες – Σ’ εξέλιξη το πλάνο ανάπτυξης της Stoiximan GBL»

10:20 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα φαβορί από τον υπερυπολογιστή της Opta

10:12 NBA

«Μαϊάμι και Πόρτλαντ στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο»

09:57 OPINION

Το απλησίαστο Γουέμπλεϊ και η περηφάνια κάθε Παναθηναϊκού!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας