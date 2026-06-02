Θλίψη στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Ρικ Έιντελμαν

Ο Ρικ Έιντελμαν πέθανε σε ηλικία 80 ετών και βύθισε στο πένθος τον κόσμο του NBA και του μπάσκετ γενικότερα.

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης και προπονητής με καταγωγή από την Καλιφόρνια άφησε εποχή μένοντας στους πάγκους για περίπου 50 χρόνια, ενώ είναι δέκατος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα του NBA (1042).

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of former NBA player, head coach and Naismith Basketball Hall of Famer Rick Adelman:



"Rick Adelman was one of the most respected and accomplished coaches in the history of the NBA. Following… pic.twitter.com/O8ciXfIg7R — NBA (@NBA) June 2, 2026

Στην καριέρα του κατάφερε να βρεθεί δύο φορές σε τελικούς ΝΒA με τους Πόρτλαντ Τρέιλ-Μπλέιζερς, αντιμετωπίζοντας τους Ντιτρόιτ Πίστονς του Αϊζάϊα Τόμας και τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν.

Μετά από μια διετία στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς παρέμεινε για επτά σεζόν στους Σακραμέντο Κινγκς των Ντίβατς και Στογιάκοβιτς, φτάνοντας μια ανάσα από τους τελικούς.

Ο Έιντελμαν έγινε μέλος του Hall of Fame το 2021.