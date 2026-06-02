Ντι Μάρτζιο: «Θέλει τον Καλάμπρια η Κάλιαρι, δίνει τον Τζάπα ως αντάλλαγμα στον Παναθηναϊκό»

Η Κάλιαρι έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Ντάβιντε Καλάμπρια και είναι διατεθειμένη να δώσει στον Παναθηναϊκό τον Γκαμπριέλε Τζάπα.

Αυτό αναφέρει ο πασίγνωστος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, μετρ των μεταγραφικών υποθέσεων στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η Κάλιαρι έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Νταβίντε Καλάμπρια, θέλοντας να ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας της για τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, αναφέρει πως στις διερευνητικές επαφές που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές, στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Γκαμπριέλε Τζάπα, για τον οποίο υπάρχει θετική άποψη από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο Ντι Μάρτζιο ισχυρίζεται πως ο 26χρονος μπακ (31 συμμετοχές, 3 ασίστ φέτος) είναι μια περίπτωση που αρέσει στους ανθρώπους του Τριφυλλιού και θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση ως έμψυχο αντάλλαγμα.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως το θέμα βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο ενδιαφέροντος και επαφών, χωρίς να προκύπτει κάποια οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

