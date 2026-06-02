Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων

Η αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Stoiximan GBL οδεύει προς την ολοκλήρωσή της με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να αφήσει πίσω του τη μεγάλη απογοήτευση για την αποτυχία στη EuroLeague και να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν. Με την κατάκτηση του νταμπλ δηλαδή, έχοντας ήδη στεφθεί Κυπελλούχος στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση του τροπαίου στην EuroLeague, ενώ έχει και το πλεονέκτημα έδρας.

Την Τρίτη (2/6), ωστόσο, θα γίνει το άτυπο τζάμπολ των τελικών της GBL, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν, αλλά και ένας παίκτης από κάθε ομάδα θα κάνουν δηλώσεις για τα σπουδαία παιχνίδια που έρχονται.

Η media day του Ολυμπιακού θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο ΣΕΦ, ενώ η αντίστοιχη του Παναθηναϊκού θα γίνει στις 15:00 στο Telekom Center Athens.

Αποφασίζουν για τις 8άδες των ξένων

Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν θα πρέπει επίσης να αποφασίσουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) για την τελική 8άδα ξένων που θα δηλωθεί στο ρόστερ τους για τους τελικούς της GBL.

Ο Ολυμπιακός έχει δύο διαθέσιμες αλλαγές και ο Παναθηναϊκός μία. Αυτή τη στιγμή οι Πειραιώτες έχουν δηλωμένους τους Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, ενώ εκτός λίστας είναι οι ΜακΚίσικ, Τζόζεφ και Φαλ.

Ο Κόρι Τζόζεφ λόγω των εμφανίσεων του στη Euroleague και ο Σακίλ ΜακΚίσικ λόγω των αγωνιστικών του στοιχείων και της εμπειρίας του από τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα για να μπουν στη λίστα.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται πως έχει αρκετές πιθανότητες να αντικαταστήσει έναν εκ των Μόρις ή Νιλικίνα. Αν μπει και ο ΜακΚίσικ στη λίστα, τότε θα μείνουν εκτός και οι δύο.

Οι τρεις σέντερ Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, ο Πίτερς, ο Φουρνιέ και ο Γουόρντ έχουν σίγουρη θέση.

Από την πλευρά του, ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ενόψει του Game 1 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό, μιας και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν ατομικά στην προπόνηση της Δευτέρας (1/6) και είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση του ΣΕΦ.

Το θετικό για τον προπονητή του Τριφυλλιού είναι πως στη δράση επέστρεψαν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός σέντερ, ωστόσο, είναι αυτή τη στιγμή εκτός 8άδας ξένων, τη σύνθεση της οποίας στους τελικούς καλείται να αποφασίσει ο Αταμάν.

Με δεδομένο το βάθος που διαθέτει ο Ολυμπιακός στους ψηλούς, ένα πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει ο Φαρίντ στη λίστα με τους διαθέσιμους ξένους για τη σειρά των τελικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό έχοντας ως μοναδικές επιλογές τους Ματίας Λεσόρ και Ντίνο Μήτογλου.

Εφόσον, συμβεί αυτό, τότε ο Αμερικανός σέντερ θα πρέπει να πάρει τη θέση κάποιου παίκτη, με τον Μάριους Γκριγκόνις να είναι μια προφανής επιλογή, καθώς και στην ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ δεν επιλέχθηκε σε κανένα από τα δύο ματς στην εξάδα των ξένων.

Οι υπόλοιποι επτά που θεωρούνται σίγουροι είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ.