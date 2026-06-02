Απαντάει στον Άρη ο Βασίλης Σπανούλης - Αισιοδοξία για συμφωνία στους «κιτρινόμαυρους»

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τους φίλους του Αρη που περιμένουν με κομμένη την ανάσα την τελική απόφαση απο τον Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση που του έχει καταθέσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα όσο δεν προκύπτει κάποια «σφήνα» από άλλη ομάδα, τόσο αρχίζει και γέρνει η πλάστιγγα υπέρ των «κιτρινόμαυρων».

Οι άνθρωποι του Άρη έχουν καταθέσει την πρότασή τους στον 43χρονο προπονητή, δείχνοντάς του με κάθε τρόπο τις υπερβάσεις που είναι διατεθειμένη να κάνει η ΚΑΕ.

Στο τραπέζι βρίσκεται συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στο πλαίσιο ενός πενταετούς πλάνου, με σημαντικές παροχές και εγγυήσεις σε οικονομικό επίπεδο τόσο για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, όσο και για το αγωνιστικό μπάτζετ, το οποίο αναμένεται να είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, που κυμαινόταν κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο στρατόπεδο του Άρη επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με τον Σπανούλη, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup.

Σε κάθε περίπτωση οι «κιτρινόμαυροι» προχωρούν το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πέρα από τα υπάρχοντα συμβόλαια, η ομάδα επέκτεινε τη συνεργασία με τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ως το 2028, έφτασε σε συμφωνία τετραετούς διάρκειας με τον 17χρονο Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.