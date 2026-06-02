Κέβιν Κίγκαν: «Παλεύω με τον καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, κι όμως είμαι ακόμη εδώ»

Μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο «Sky», ο θρύλος της Λίβερπουλ, Κέβιν Κίγκαν, γνωστοποίησε πως παλεύει τους τελευταίους μήνες με τον καρκίνο, με τον 75χρονο βετεράνο να αναφέρει πως ο γιατρός που τον ανέλαβε είναι οπαδός της Λίβερπουλ και γι’ αυτό ήξερε ότι δεν θα περπατούσε ποτέ μόνος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ύμνος της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κέβιν Κίγκαν:

”Ημουν σε ένα τροχαίο ατύχημα και εξαιτίας αυτού έπρεπε να χειρουργηθώ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για το χειρουργείο ανακάλυψαν ότι έχω καρκίνο. Μου είπαν ότι έχουν έναν κορυφαίο γιατρό για την καταπολέμηση αυτού που έχω, που είναι καρκίνος τέταρτου σταδίου.

Έτσι πήγα να τον συναντήσω. Είναι οπαδός της Λίβερπουλ, οπότε ήξερα ότι δεν θα περπατούσα μόνος. Μου είπε, Κέβιν αυτή η νέα θεραπεία έχει τεράστια ποσοστό επιτυχίας. Όταν τον ρώτησα πόσο, μου είπε 33%. Πίστευα ότι θα έλεγε 80%, 90%. Είμαι ακόμα εδώ αυτή τη στιγμή!“.