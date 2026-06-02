Αναντολού Εφές: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Πουαριέ (video)

Η Αναντολού Εφές βρέθηκε να προηγείται με 18 πόντους διαφορά στον ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος με την Φενέρμπαχτσε, αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 60-59.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είδε και τον Βενσάν Πουαριέ να αποχωρεί τραυματίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier, yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe Beko deplasmanında maça devam edemiyor. pic.twitter.com/tuJHFOdWtt — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) June 1, 2026

Ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε σε μια φάση της τέταρτης περιόδου, όταν στην προσπάθειά του να αλλάξει κατεύθυνση και να διεκδικήσει την κατοχή της μπάλας έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους.

Τελικά, ο Πουαριέ αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια και υπάρχουν φόβοι για πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα.