Αναντολού Εφές: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Πουαριέ (video)

Μεγάλη ανησυχία στην Αναντολού Εφές για τον τραυματισμό που υπέστη ο Βενσάν Πουαριέ στο ντέρμπι με τη Φενέρμπαχτσε.

Η Αναντολού Εφές βρέθηκε να προηγείται με 18 πόντους διαφορά στον ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος με την Φενέρμπαχτσε, αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 60-59.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είδε και τον Βενσάν Πουαριέ να αποχωρεί τραυματίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε σε μια φάση της τέταρτης περιόδου, όταν στην προσπάθειά του να αλλάξει κατεύθυνση και να διεκδικήσει την κατοχή της μπάλας έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους.

Τελικά, ο Πουαριέ αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια και υπάρχουν φόβοι για πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα.

