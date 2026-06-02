Ολυμπιακός: Tελειώνει τις μεταγραφές των Μάρμολ και Λόπεθ - Στο κάδρο και ο Μαριπάν

Ο Ολυμπιακός επιμένει... ισπανικά και βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τους Μίκα Μάρμολ και Ουνάι Λόπεθ.

Ανεβάζει στροφές ο Ολυμπιακός και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τις πρώτες του μεταγραφές ενόψει της νέας σεζόν.

Στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Μίκα Μάρμολ, του 24χρονου αριστεροπόδαρου στόπερ της Λας Πάλμας.

Ο παίκτης έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα και ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πιο δελεαστική πρόταση για να τον κάνει δικό του.

Την ίδια ώρα, πλησιάζει στον Πειραιά και ο Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο αποτελεί διακαή πόθο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη μεσαία γραμμή και οι επαφές με την πλευρά του παίκτη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Τέλος, στο... κάδρο έχει μπει και η περίπτωση του Γκιγέρμο Μαριπάν. Ο 32χρονος Χιλιανός στόπερ, με θητεία σε υψηλό επίπεδο σε Μονακό και Τορίνο, αποτελεί μία πιο έμπειρη λύση για το κέντρο της άμυνας.

Η περίπτωσή του εξετάζεται κυρίως λόγω των παραστάσεων και της διαθεσιμότητάς του, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στην ίδια προτεραιότητα με τον Μάρμολ.

