· Μαϊάμι Χιτ · Μιλγουόκι Μπακς · Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

«Μαϊάμι και Πόρτλαντ στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο»

Οι δύο ομάδες του ΝΒΑ φέρονται αποφασισμένες να κάνουν ότι χρειαστεί για να κάνουν δικό τους τον «Greek Freak».

Το κεφάλαιο Μιλγουόκι Μπακς έχει κλείσει για τα καλά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Έλληνας παίκτης ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όντας το πιο hot όνομα της μεταγραφικής περιόδου στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Μαρκ Στάιν, δύο ομάδες έχουν μπει πολύ δυναμικά στη διεκδίκησή του και αυτές είναι οι Χιτ και οι Μπλέιζερς. «Όλο και περισσότερο, πηγές λένε ότι το Μαϊάμι και το Πόρτλαντ είναι ήδη στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο. Το μέλλον του θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν το ντραφτ», ανέφερε ο Στάιν.

