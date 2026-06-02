«Μαϊάμι και Πόρτλαντ στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο»

Το κεφάλαιο Μιλγουόκι Μπακς έχει κλείσει για τα καλά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Έλληνας παίκτης ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όντας το πιο hot όνομα της μεταγραφικής περιόδου στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Μαρκ Στάιν, δύο ομάδες έχουν μπει πολύ δυναμικά στη διεκδίκησή του και αυτές είναι οι Χιτ και οι Μπλέιζερς. «Όλο και περισσότερο, πηγές λένε ότι το Μαϊάμι και το Πόρτλαντ είναι ήδη στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο. Το μέλλον του θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν το ντραφτ», ανέφερε ο Στάιν.