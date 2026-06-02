Μουντιάλ 2026: Τα φαβορί από τον υπερυπολογιστή της Opta

Εννέα ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026 και όπως συνηθίζεται πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση, ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε τις απαραίτητες... διεργασίες και αποκάλυψε τις επικρατέστερες ομάδες για την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου.

Μετά από 10.000 προσομοιώσεις από τον υπερυπολογιστή της Opta, προκύπτει πως η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με πιθανότητες 16,1%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (13%), η Αγγλία (11,2%) και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,4%.

Επικρατέστερη για να προκριθεί στον τελικό είναι η «ρόχα» με 25,6%, ενώ έπονται η Γαλλία με 21% και οι Αγγλία (19%), Αργεντινή (18,1%), Πορτογαλία (13%), Βραζιλία (12,3%) και Γερμανία (10,6%).

Οσον αφορά στις συνδιοργανώτριες χώρες, τα ποσοστά για κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 είναι για τις ΗΠΑ 1,2%, για το Μεξικό 1% και για τον Καναδά λιγότερο από 1%.

Παράλληλα, ο υπερυπολογιστής εκτιμά την πιθανότητα μια ομάδα να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην Ιστορία της στο 35,9%, ενώ από την αφρικανική ήπειρο, το Μαρόκο εμφανίζεται στην 12η θέση με 1,9% πιθανότητες νίκης, ενώ η Σενεγάλη είναι 19η με 1%.