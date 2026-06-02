Σύλλογος Παλαιμάχων ΑΕΚ: «Μάριε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ...»

Με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αποχαιρετά τον Μάριο Οικονόμου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, μετά από τροχαίο ατύχημα. Ο Σύλλογος Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τόνισε ότι ο Μάριος δε θα ξεχαστεί ποτέ.

Αναλυτικά:

O Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον Μάριο Οικονόμου, έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τα χρώματα της ομάδας μας και, κυρίως, έναν εξαιρετικό άνθρωπο.

Ο αδόκητος και άδικος χαμός του σε τόσο νεαρή ηλικία είναι μια τραγωδία για τα αγαπημένα του πρόσωπα, στα οποία ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Μάριε, η οικογένεια της ΑΕΚ δεν θα σε ξεχάσει ποτέ...

