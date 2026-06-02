Επικεφαλής της ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια ο Λανουά - Μόνο ο Ολυμπιακός τον καταψήφισε

Με συντριπτική πλειοψηφία η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή στην ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια.

Επικεφαλής της ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια ο Λανουά - Μόνο ο Ολυμπιακός τον καταψήφισε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η θετική εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου).

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε 9 μέλη της επιτροπής ψήφισαν θετικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος που ψήφισε αρνητικά, ενώ υπήρχαν και δύο λευκά από τον ΠΣΑΠΠ.

Αξίζει να σημειωθεί πως απουσίαζε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:55 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ολομέτωπη επίθεση Καραπαπά σε ΕΠΟ και Λανουά - «Το πρωτάθλημα αρχίζει μέσα στο σκοτάδι»

11:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας: Υποχρεωτικά με δύο παίκτες κάτω των 22 στην ενδεκάδα

11:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο το Super Cup

11:31 SUPER LEAGUE

Επικεφαλής της ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια ο Λανουά - Μόνο ο Ολυμπιακός τον καταψήφισε

11:10 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Ντε Λα Φουέντε ενημέρωσε για την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ

11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σύλλογος Παλαιμάχων ΑΕΚ: «Μάριε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ...»

10:44 ONSPORTS

Με… φόρα η Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με Ομρπάντοβιτς, περιμένει Euroelaague

10:40 SUPER LEAGUE

Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζούμπκοβ

10:32 GREEK BASKET LEAGUE

Μελής: «Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες – Σ’ εξέλιξη το πλάνο ανάπτυξης της Stoiximan GBL»

10:20 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα φαβορί από τον υπερυπολογιστή της Opta

10:12 NBA

«Μαϊάμι και Πόρτλαντ στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο»

09:57 OPINION

Το απλησίαστο Γουέμπλεϊ και η περηφάνια κάθε Παναθηναϊκού!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας