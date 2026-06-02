Επικεφαλής της ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια ο Λανουά - Μόνο ο Ολυμπιακός τον καταψήφισε

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η θετική εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου).

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε 9 μέλη της επιτροπής ψήφισαν θετικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος που ψήφισε αρνητικά, ενώ υπήρχαν και δύο λευκά από τον ΠΣΑΠΠ.

Αξίζει να σημειωθεί πως απουσίαζε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.