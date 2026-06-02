Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζούμπκοβ

Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός εξτρέμ έφτασε στην Ελλάδα και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων.

Από τη στιγμή που το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ανα΄ψει το πράσινο φως τότε θα ενεργοποιηθεί ση συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την επόμενη τετραετία και θα ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

υμίζουμε πως το deal μεταξύ ΑΕΚ - Τράμπζονσπορ για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοβ φαίνεται πως αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ, με την Ένωση να βάζει στη μηχανή της έναν μεσοεπιθετικό με μεγάλη ευχέρεια στο σκοράριρισμα και στη δημιουργία.