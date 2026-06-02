Πόλο Γυναικών: Για τον τίτλο ο Ολυμπιακός, για την ισοφάριση η Βουλιαγμένη

Ο Ολυμπιακός πήρε την εντός έδρας νίκη στον τρίτο τελικό της Water Polo League Γυναικών κόντρα στον ΝΟ Βουλιαγμένης με σκορ 13-12 και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στον τέταρτο τελικό, την Τρίτη (2/6) στις 17:00 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, οι «ερυθρόλευκες» θα διεκδικήσουν τη νίκη προκειμένου να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι γηπεδούχες θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά και να στείλουν τους τελικούς σε πέμπτο ματς.

Ο τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΚΟΕ TV, την Τρίτη (2/6) στις 17:00.